Армія Ізраїлю ліквідувала одного з командирів угруповання "Ісламський джихад"

Військові атакували терористів ХАМАСу та "Ісламського джихаду", що діяли у командно-контрольному центрі, вбудованому в офіси організації "Цивільна оборона" в таборі біженців у Нусейраті.

Центр управління використовувався терористами для планування і здійснення теракту проти військовослужбовців ЦАХАЛу.

"Серед ліквідованих терористів був терорист "Ісламського джихаду" Ахмед Бакр аль-Лаух. Раніше він служив командиром взводу в бригаді центральних таборів цього угруповання", - йдеться у повідомленні.

В ізраїльській армії зазначили, що перед ударом було вжито численних заходів для зменшення ризику завдання шкоди цивільному населенню, включно з використанням високоточних боєприпасів, точним повітряним спостереженням і додатковою розвідкою.