Ізраїль завдав ударів по цілях "Хезболли" в Лівані після порушення бойовиками перемир'я

Ізраїльські військові завдали ударів по об'єктах ісламістської організації "Хезболла" на території Лівану. Атака відбулася після обстрілу території Ізраїлю з боку бойовиків попри режим припинення вогню, досягнутий раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю ( ЦАХАЛ ).

У заяві ізраїльського військового відомства зазначається, що удари ЦАХАЛ були націлені на "десятки пускових установок та інфраструктуру" бойовиків "Хезболли" по "всьому Лівану".

"Крім того, Армія оборони Ізраїлю завдала удару по пусковій установці "Хезболли" в районі Бергоза на півдні Лівану незабаром після запуску двох снарядів у бік гори Дов", - передали в ЦАХАЛ.

Ізраїльська сторона наголошує, що сьогодні ввечері, 2 грудня, обстріл з боку "Хезболли" став "порушенням угоди про припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном".

"Держава Ізраїль вимагає, щоб відповідні сторони в Лівані виконали свої обов'язки та запобігли ворожій діяльності "Хезболли" з території Лівану. Держава Ізраїль залишається зобов'язаною виконувати умови угоди про припинення вогню в Лівані", - йдеться в заяві ЦАХАЛ.

Перемир'я між Ізраїлем та ліванською "Хезболлою"

Раніше повідомлялося, що минулого тижня між Ізраїлем та організацією "Хезболла", яка діє на території Лівану, було досягнуто домовленостей про початок режиму припинення вогню.

Згідно з цією угодою, Ізраїль має вивести свої війська з території Лівану, а бойовики "Хезболли" мають піти з південної частини Лівану.

На тлі цього, 29 листопада, Армія оборони Ізраїлю оприлюднила звіт про свою діяльність проти угруповання "Хезболла" в Лівані за останні 14 місяців у контексті досягнутого перемир'я з бойовиками.

Також нагадаємо, що наземна військова операція Ізраїлю на території Лівану розпочалася в ніч проти 1 жовтня. Як тоді розповіли в ЦАХАЛ, мета операції - знищення інфраструктуру угруповання "Хезболла", яке постійно обстрілювало територію Ізраїлю, зокрема північні райони країни.

Між тим, після угоди про припинення вогню, 2 грудня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу звинуватив "Хезболлу" у серйозному порушенні перемир'я. Йдеться про обстріл з боку бойовиків позиції ізраїльських військових у районі гори Дов.

Додамо, що Нетаньягу також пообіцяв відповідь на таке порушення перемир'я.