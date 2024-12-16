Армия Израиля ликвидировала одного из командиров группировки "Исламский джихад"

Ликвидация ЦАХАЛ исламских террористов

На днях израильская авиация ликвидировала двух террористов ХАМАС, участвовавших во вторжении боевиков из Сектора Газа на территорию Израиля. Один из них руководил подразделением парапланеристов.

В начале декабря ЦАХАЛ ликвидировала террориста Нидаля аль-Наджара, руководившего авиаподразделением и подразделением противовоздушной обороны ХАМАС в Газе.

Также ранее израильские военные ударили по целям "Хезболлы" в Ливане, после того, как боевики нарушили перемирие.

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