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Армія Ізраїлю ліквідувала одного з командирів угруповання "Ісламський джихад"

Понеділок 16 грудня 2024 00:10
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Армія Ізраїлю ліквідувала одного з командирів угруповання "Ісламський джихад" Фото: ізраїльська армія ліквідовує командирів ісламських терористів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Армія оборони Ізраїлю атакувала позиції бойовиків, що працювали під прикриттям в таборі біженців у Секторі Газа. Внаслідок удару був ліквідований командир угруповання "Ісламський джихад".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Військові атакували терористів ХАМАСу та "Ісламського джихаду", що діяли у командно-контрольному центрі, вбудованому в офіси організації "Цивільна оборона" в таборі біженців у Нусейраті.

Центр управління використовувався терористами для планування і здійснення теракту проти військовослужбовців ЦАХАЛу.

"Серед ліквідованих терористів був терорист "Ісламського джихаду" Ахмед Бакр аль-Лаух. Раніше він служив командиром взводу в бригаді центральних таборів цього угруповання", - йдеться у повідомленні.

В ізраїльській армії зазначили, що перед ударом було вжито численних заходів для зменшення ризику завдання шкоди цивільному населенню, включно з використанням високоточних боєприпасів, точним повітряним спостереженням і додатковою розвідкою.

Ліквідація ЦАХАЛ ісламських терористів

Днями ізраїльська авіація ліквідувала двох терористів ХАМАС, що брали участь у вторгненні бойовиків з Сектора Газа на територію Ізраїлю. Один із них керував підрозділом парапланеристів.

На початку грудня ЦАХАЛ ліквідувала терориста Нідаля аль-Наджара, що керував авіапідрозділом та підрозділом протиповітряної оборони ХАМАС у Газі.

Також раніше ізраїльські військові вдарили по цілях "Хезболли" у Лівані, після того, як бойовики порушили перемир'я.

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