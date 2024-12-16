Армия Израиля ликвидировала одного из командиров группировки "Исламский джихад"

Армия обороны Израиля атаковала позиции боевиков, которые работали под прикрытием в лагере беженцев в Секторе Газа. В результате удара был ликвидирован командир группировки "Исламский джихад".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В израильской армии отметили, что перед ударом были приняты многочисленные меры для уменьшения риска нанесения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, точное воздушное наблюдение и дополнительную разведку.

"Среди ликвидированных террористов был террорист "Исламского джихада" Ахмед Бакр аль-Лаух. Ранее он служил командиром взвода в бригаде центральных лагерей этой группировки", - говорится в сообщении.

Центр управления использовался террористами для планирования и осуществления теракта против военнослужащих ЦАХАЛа.

Военные атаковали террористов ХАМАСа и "Исламского джихада", действовавших в командно-контрольном центре, встроенном в офисы организации "Гражданская оборона" в лагере беженцев в Нусейрате.

Ликвидация ЦАХАЛ исламских террористов

На днях израильская авиация ликвидировала двух террористов ХАМАС, участвовавших во вторжении боевиков из Сектора Газа на территорию Израиля. Один из них руководил подразделением парапланеристов.

В начале декабря ЦАХАЛ ликвидировала террориста Нидаля аль-Наджара, руководившего авиаподразделением и подразделением противовоздушной обороны ХАМАС в Газе.

Также ранее израильские военные ударили по целям "Хезболлы" в Ливане, после того, как боевики нарушили перемирие.

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