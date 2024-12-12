Армія Ізраїлю ліквідувала командирів ХАМАС, причетних до вторгнення 7 жовтня

Так, військові завдали удару та ліквідували терориста Фехмі Салмі, командира роти "Нухба" в батальйоні ХАМАС "Зейтун", який діяв під час удару з будівлі, що раніше слугувала школою "Аль-Фалах".

7 жовтня 2023 року Салмі зі своїм взводом очолив атаку на заставу ЦАХАЛу "Пага" на кордоні з Сектором Газа на півдні Ізраїлю, під час якої було вбито 14 ізраїльських солдатів. Під час війни Салмі очолював численні атаки на війська ЦАХАЛу.

Крім того, ізраїльські військові у районі Джабалії авіаударом ліквідували терориста Салаха Дахама, - керівника підрозділу парапланеристів ХАМАСу.

"7 жовтня Дахам керував повітряним проникненням бойовиків у населені пункти на півдні Ізраїлю, що було ключовим елементом кривавих нападів ХАМАСу на цивільне населення", - йдеться у повідомленні.