Армия Израиля ликвидировала командиров ХАМАС, причастных ко вторжению 7 октября

Так, военные нанесли удар и ликвидировали террориста Фехми Салми, командира роты "Нухба" в батальоне ХАМАС "Зейтун", который действовал во время удара из здания, ранее служившее школой "Аль-Фалах".

7 октября 2023 года Салми со своим взводом возглавил атаку на заставу ЦАХАЛа "Пага" на границе с Сектором Газа на юге Израиля, в ходе которой были убиты 14 израильских солдат. Во время войны Салми возглавлял многочисленные атаки на войска ЦАХАЛа.

Кроме того, израильские военные в районе Джабалии авиаударом ликвидировали террориста Салаха Дахама, - руководителя подразделения парапланеристов ХАМАСа.

"7 октября Дахам руководил воздушным проникновением боевиков в населенные пункты на юге Израиля, что было ключевым элементом кровавых нападений ХАМАСа на гражданское население", - отмечается в сообщении.