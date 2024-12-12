Армия Израиля ликвидировала командиров ХАМАС, причастных ко вторжению 7 октября

Израильские военные ликвидировали двух командиров ХАМАС, которые руководили нападением на страну из Сектора Газа 7 октября 2023 года. Один из них руководил подразделением парапланеристов группировки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Так, военные нанесли удар и ликвидировали террориста Фехми Салми, командира роты "Нухба" в батальоне ХАМАС "Зейтун", который действовал во время удара из здания, ранее служившее школой "Аль-Фалах".
7 октября 2023 года Салми со своим взводом возглавил атаку на заставу ЦАХАЛа "Пага" на границе с Сектором Газа на юге Израиля, в ходе которой были убиты 14 израильских солдат. Во время войны Салми возглавлял многочисленные атаки на войска ЦАХАЛа.
Кроме того, израильские военные в районе Джабалии авиаударом ликвидировали террориста Салаха Дахама, - руководителя подразделения парапланеристов ХАМАСа.
"7 октября Дахам руководил воздушным проникновением боевиков в населенные пункты на юге Израиля, что было ключевым элементом кровавых нападений ХАМАСа на гражданское население", - отмечается в сообщении.
Террористы палестинского движения ХАМАС вторглись в Израиль с территории Сектора Газа 7 октября 2023 года.
В первые дни боевых действий исламисты убили 1200 израильтян и иностранцев, а также захватили около 250 заложников, которых вывезли и до сих пор удерживают в Секторе Газа.
Вскоре после вторжения, израильская армия начала наземную военную операцию в анклаве, которая продолжается до сих пор.
В начале декабря ЦАХАЛ ликвидировала террориста Нидаль аль-Наджара. Он был руководителем авиаподразделения и подразделения противовоздушной обороны ХАМАС в городе Газа.
В октябре израильские военные ликвидировали главу группировки Яхью Синвара, который также был причастен к атаке 7 октября.
Кроме того, ЦАХАЛ убила Саида Аталлаха Али. Он был членом военного крыла ХАМАСа в Ливане.
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