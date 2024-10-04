UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Армія Ізраїлю ліквідувала експерта з виробництва ракет для "Хезболли"

Фото: ізраїльська армія вбила керівника ракетної програми "Хезболли" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

На початку цього тижня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідувала одного з керівників проекту угруповання "Хезболла" з виробництва високоточних керованих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛ.

Військові вбили у районі Бейрута Махмуда Юсефа Анісі, удару було завдано з використанням розвідданих. Він був одним з лідерів кампанії "Хезболли" з виготовлення зброї у Лівані та важливим джерелом інформації про технологічні можливості у сфері виробництва зброї.

Анісі приєднався до угруповання більше 15 років тому і був експертом у галузі машинобудування, чим посилив розвиток стратегічної зброї терористів.

Військова операція Ізраїлю проти "Хезболли"

За останні місяці між Ізраїлем та Ліваном суттєво зросла інтенсивність бойових дій. Терористи "Хезболли" регулярно обстрілювали артилерією і ракетами північний Ізраїль, ЦАХАЛ у відповідь знищував об'єкти угруповання на півдні Лівану.

Наприкінці вересня ЦАХАЛ ударом по Бейруту знищила лідера "Хезболли" Хасана Насраллу. Це суттєво загострило ситуацію на Близькому Сході та призвело до "удару помсти" з боку Ірану.

1 жовтня ізраїльська армія розпочала обмежену військову операцію на території Лівану, завданням якої є знищення інфраструктури "Хезболли".

Начальник Генштабу Ізраїлю заявив, що терористам "Хезболли" не дозволять залишитися на півдні Лівану.

Чому Ізраїль проводить військову операцію в Лівані та яка її мета, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльХезболла