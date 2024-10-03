ЦАХАЛ не дозволить "Хезболлі" залишитися на півдні Лівану, - начальник Генштабу Ізраїлю

Про це заявив начальник Генштабу Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Халеві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Генерал зазначив, що зустрівся з командирами та військовослужбовцями 98-ї та 36-ї дивізій, які борються в Лівані, щоб створити безпечні умови на півночі країни. У такому разі жителі північної частини Ізраїлю повернуться до своїх домівок.

Він наголосив, що для повернення мешканців північної частини Ізраїлю необхідно знищити інфраструктуру, яку "Хезболла" створила у південній частині Лівану, щоб здійснювати атаки на ізраїльську територію.

"Ми сповнені рішучості знищити цю інфраструктуру та вбити всіх, хто там знаходиться. Ми не дозволимо "Хезболлі" в майбутньому розміститися в цих місцях", - додав Халеві.

За його словами, потужні удари по "Хезболлі" в Бейруті та інших куточках Лівану продовжуватимуться.

Генерал розповів, що ізраїльські війська в Лівані "знищують дедалі більше терористів".