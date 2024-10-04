Армия Израиля ликвидировала эксперта по производству ракет для "Хезболлы"

Военная операция Израиля против "Хезболлы"

За последние месяцы между Израилем и Ливаном существенно возросла интенсивность боевых действий. Террористы "Хезболлы" регулярно обстреливали артиллерией и ракетами северный Израиль, ЦАХАЛ в ответ уничтожал объекты группировки на юге Ливана.

В конце сентября ЦАХАЛ ударом по Бейруту уничтожил лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу. Это существенно обострило ситуацию на Ближнем Востоке и привело к "удару возмездия" по Израилю со стороны Ирана.

1 октября израильская армия начала ограниченную военную операцию на территории Ливана, задачей которой является уничтожение инфраструктуры "Хезболлы".

Начальник Генштаба Израиля заявил, что террористам "Хезболлы" не позволят остаться на юге Ливана.

Почему Израиль проводит военную операцию в Ливане и какова ее цель, - читайте в материале РБК-Украина.

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