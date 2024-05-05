Армія Ізраїлю ліквідувала чотирьох терористів ХАМАС

Четверо загиблих під час рейду в селі Дейр-аль-Гусун були членами збройного крила ХАМАС "Аль-Кассам". Палестинське Міністерство охорони здоров'я заявило, що їхні тіла забрали ізраїльські військові. Тіло п'ятого вбитого чоловіка було занадто понівечене і непридатне для негайної ідентифікації.

Під час операції, що тривала понад 12 годин, ізраїльська армія за допомогою бульдозера також зрівняла з землею двоповерховий будинок.

Ізраїльські військові підтвердили загибель людей і заявили, що під час операції був поранений ізраїльський офіцер спеціального поліцейського підрозділу, спрямованої проти осередку ХАМАС, відповідального за численні напади зі стріляниною і підривами автомобілів.

В Армії Ізраїлю заявили, що терористичне угруповання відповідальне за вбивство солдата запасу і поранення поліцейського під час нападу в листопаді минулого року, а також за вибух автомобіля у квітні, внаслідок якого були поранені двоє ізраїльтян, зокрема солдат.

Агентство зазначає, що суботня операція біля міста Тулькарм, стала останньою в серії зіткнень на Західному березі річки Йордан між ізраїльськими військами та палестинцями, що тривають вже понад два роки й особливо загострилися після нападу ХАМАСу на Ізраїль у жовтні минулого року.