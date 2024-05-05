Армия Израиля ликвидировала четырех террористов ХАМАС

Во время ночного рейда вблизи города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) убила пятерых палестинцев, большинство из которых были членами группировки ХАМАС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Четверо погибших во время рейда в деревне Дейр-аль-Гусун были членами вооруженного крыла ХАМАС "Аль-Кассам". Палестинское Министерство здравоохранения заявило, что их тела забрали израильские военные. Тело пятого убитого мужчины было слишком изуродовано и не подлежало немедленной идентификации.
В ходе операции, длившейся более 12 часов, израильская армия с помощью бульдозера также сравняла с землей двухэтажный дом.
Израильские военные подтвердили гибель людей и заявили, что во время операции был ранен израильский офицер специального полицейского подразделения, направленного против ячейки ХАМАС, ответственного за многочисленные нападения со стрельбой и подрывами автомобилей.
В Армии Израиля заявили, что террористическая группировка ответственна за убийство солдата запаса и ранение полицейского во время нападения в ноябре прошлого года, а также за взрыв автомобиля в апреле, в результате которого были ранены двое израильтян, в том числе солдат.
Агентство отмечает, что субботняя операция вблизи города Тулькарм, стала последней в серии столкновений на Западном берегу реки Иордан между израильскими войсками и палестинцами, которые продолжаются уже более двух лет и особенно обострились после нападения ХАМАСа на Израиль в октябре прошлого года.
Палестинцы хотят, чтобы Западный берег реки Иордан и Газа, которые Израиль захватил во время войны на Ближнем Востоке 1967 года, стали основой независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
ХАМАС - исламистская группировка еще до начала войны в Секторе Газа развивало свою боевую сеть на Западном берегу реки Иордан.
По данным палестинского Минздрава, с 7 октября на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме от рук израильских войск или еврейских поселенцев погибло около 500 палестинцев. Многие из них были вооруженными боевиками, однако также погибли молодые люди, которые бросали камни и мирные жители, которые не участвовали в боевых действиях.
Переговоры о достижении соглашения между Израилем и палестинцами при поддержке США в течение последнего десятилетия зашли в тупик, однако война в Секторе Газа усилила давление для возрождения усилий, направленных на достижение решения о создании двух государств.
Война началась, когда боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября, убив 1200 человек и похитив еще 252, из которых, по израильским данным, более 130 остаются в плену в Секторе Газа.
В январе США, Катар и Египет предложили новый мирный план для Ближнего Востока. Он предусматривает обмен сторон заложниками в обмен на вывод Израилем войск из Сектора Газа и прекращение военной операции против ХАМАС.
Израиль и ХАМАС могут заключить соглашение о прекращении огня уже в ближайшие дни.
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