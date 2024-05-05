Армія Ізраїлю ліквідувала чотирьох терористів ХАМАС
Під час нічного рейду біля міста Тулькарм на Західному березі річки Йордан, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вбила п'ятьох палестинців, більшість із яких були членами угруповання ХАМАС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Четверо загиблих під час рейду в селі Дейр-аль-Гусун були членами збройного крила ХАМАС "Аль-Кассам". Палестинське Міністерство охорони здоров'я заявило, що їхні тіла забрали ізраїльські військові. Тіло п'ятого вбитого чоловіка було занадто понівечене і непридатне для негайної ідентифікації.
Під час операції, що тривала понад 12 годин, ізраїльська армія за допомогою бульдозера також зрівняла з землею двоповерховий будинок.
Ізраїльські військові підтвердили загибель людей і заявили, що під час операції був поранений ізраїльський офіцер спеціального поліцейського підрозділу, спрямованої проти осередку ХАМАС, відповідального за численні напади зі стріляниною і підривами автомобілів.
В Армії Ізраїлю заявили, що терористичне угруповання відповідальне за вбивство солдата запасу і поранення поліцейського під час нападу в листопаді минулого року, а також за вибух автомобіля у квітні, внаслідок якого були поранені двоє ізраїльтян, зокрема солдат.
Агентство зазначає, що суботня операція біля міста Тулькарм, стала останньою в серії зіткнень на Західному березі річки Йордан між ізраїльськими військами та палестинцями, що тривають вже понад два роки й особливо загострилися після нападу ХАМАСу на Ізраїль у жовтні минулого року.
Війна Ізраїлю з ХАМАС
Палестинці хочуть, щоб Західний берег річки Йордан і Газа, які Ізраїль захопив під час війни на Близькому Сході 1967 року, стали основою незалежної держави зі столицею у Східному Єрусалимі.
ХАМАС - ісламістське угрупування ще до початку війни у Секторі Газа розбудовувало свою бойову мережу на Західному березі річки Йордан.
За даними палестинського Мінохорони здоров'я, з 7 жовтня на Західному березі річки Йордан та у Східному Єрусалимі від рук ізраїльських військ або єврейських поселенців загинуло близько 500 палестинців. Багато з них були озброєними бойовиками, однак також загинули молоді люди, які жбурляли каміння та мирні жителі, які не брали участі в бойових діях.
Переговори про досягнення угоди між Ізраїлем і палестинцями за підтримки США протягом останнього десятиліття зайшли в глухий кут, однак війна у Секторі Газа посилила тиск для відродження зусиль, спрямованих на досягнення рішення про створення двох держав.
Війна почалася, коли бойовики ХАМАС напали на Ізраїль 7 жовтня, вбивши 1200 осіб і викравши ще 252, з яких, за ізраїльськими даними, понад 130 залишаються в полоні у Секторі Газа.
У січні США, Катар і Єгипет запропонували новий мирний план для Близького Сходу. Він передбачає обмін сторін заручниками в обмін на виведення Ізраїлем військ із Сектору Газа та припинення воєнної операції проти ХАМАС.
Ізраїль та ХАМАС можуть укласти угоду про припинення вогню вже найближчими днями.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.