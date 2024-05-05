Армия Израиля ликвидировала четырех террористов ХАМАС

Во время ночного рейда вблизи города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) убила пятерых палестинцев, большинство из которых были членами группировки ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Четверо погибших во время рейда в деревне Дейр-аль-Гусун были членами вооруженного крыла ХАМАС "Аль-Кассам". Палестинское Министерство здравоохранения заявило, что их тела забрали израильские военные. Тело пятого убитого мужчины было слишком изуродовано и не подлежало немедленной идентификации.

В ходе операции, длившейся более 12 часов, израильская армия с помощью бульдозера также сравняла с землей двухэтажный дом.

Израильские военные подтвердили гибель людей и заявили, что во время операции был ранен израильский офицер специального полицейского подразделения, направленного против ячейки ХАМАС, ответственного за многочисленные нападения со стрельбой и подрывами автомобилей.

В Армии Израиля заявили, что террористическая группировка ответственна за убийство солдата запаса и ранение полицейского во время нападения в ноябре прошлого года, а также за взрыв автомобиля в апреле, в результате которого были ранены двое израильтян, в том числе солдат.

Агентство отмечает, что субботняя операция вблизи города Тулькарм, стала последней в серии столкновений на Западном берегу реки Иордан между израильскими войсками и палестинцами, которые продолжаются уже более двух лет и особенно обострились после нападения ХАМАСа на Израиль в октябре прошлого года.