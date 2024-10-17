Армія Ізраїлю ліквідувала чергового командира "Хезболли"

Загострення війни між Ізраїлем та "Хезболлою"

З початку жовтня армія Ізраїлю проводить наземну військову операцію у південному Лівані, завданням якої є відсунути терористів "Хезболли" від північного кордону Ізраїлю. За останніми даними, під час цієї операції ЦАХАЛ втратила 15 своїх солдатів.

Одночасно зі вторгненням, ізраїльські військові активно ліквідовують керівників підконтрольного Ірану угруповання.

Так, наприкінці вересня авіаударом по Бейруту був ліквідований лідер "Хезболли" Хасан Насралла.

Новим очільником угруповання став Хашим Сафі ад-Дін. Однак його також було вбито авіаударом ЦАХАЛ. Хоче офіційно це не підтверджено.

Крім того, ізраїльські військові ліквідували старшого члена військового крила ХАМАСу в Лівані Саїда Аталлаха Алі.

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