Армия Израиля ликвидировала очередного командира "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира "Хезболлы" Джалала Мустафу Харири. Он был командиром группировки в районе Кана на юге Ливана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛа.
Операция прошла по указанию Северного командования израильской армии.
Харири в должности командира отвечал за планирование и осуществление большого количества террористических атак против Израиля из района Кана в северном Ливане. Вместе с ним были ликвидированы террористы "Хезболлы", ответственные за артиллерийские удары и запуски противотанковых ракет из этого района.
В ЦАХАЛ отметили, что их ликвидация является дополнительным ударом по террористической организации "Хезболла".
В целом, по состоянию на вторую половину дня 16 октября, территорию Израиля пересекли около 90 снарядов, выпущенных ливанскими террористами.
С начала октября армия Израиля проводит наземную военную операцию в южном Ливане, задачей которой является отбросить террористов "Хезболлы" от северной границы Израиля. Согласно последним данным, в ходе этой операции ЦАХАЛ потеряла 15 своих солдат.
Одновременно со вторжением, израильские военные активно ликвидируют руководителей подконтрольной Ирану группировки.
Так, в конце сентября авиаударом по Бейруту был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.
Новым главой группировки стал Хашим Сафи ад-Дин. Но он также был убит авиаударом ЦАХАЛ. Хотя официально это не подтверждено.
Кроме того, израильские военные ликвидировали старшего члена военного крыла ХАМАСа в Ливане Саида Аталлаха Али.
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