Армия Израиля атаковала производство стратегического оружия "Хезболлы" в Ливане

Израильская армия ударила по объектам инфраструктуры в Ливане, которые использовались боевиками движения "Хезболла" для производства стратегического оружия. Также израильтяне ликвидировали террористов, готовивших теракт в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Кроме того, в четверг, 13 марта, израильская армия обнаружила несколько террористов, действовавших возле израильских войск в центральной части Сектора Газа и пытавшихся заложить взрывные устройства в землю.

Отмечается, что военные атаковали инфраструктуру в районе Бекаа в Ливане. Террористы "Хезболла" использовали ее для производства и хранения стратегического оружия.

Перемирие между Израилем и группировкой "Хезболла"

В прошлом году израильская армия ликвидировала практически всех лидеров ливанской группировки "Хезболла". В конце сентября военные Израиля начали наземную военную операцию против боевиков на юге Ливана.

27 ноября между Израилем и "Хезболлой" официально заработало перемирие. Согласно заключенному ранее соглашению, израильтяне в течение 60 дней выводят свои войска из Ливана, а регулярная армия страны берет под контроль территорию на юге страны, чтобы боевики не вернулись в эти районы.

Однако де-факто перемирие неоднократно нарушалось из-за действий "Хезболлы" и мер предосторожности ЦАХАЛ.

В феврале Израиль анонсировал вывод своих войск с юга Ливана, но сохранит их присутствие на пяти стратегических позициях.

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