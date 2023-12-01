Армія Ізраїля відзвітувала про знищення осередків ХАМАСу у Секторі Газа

Ізраїльська армія заявила про знищення декількох осередків бойовиків ХАМАСу у Секторі Газа у п'ятницю, 1 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦАХАЛ.

За оновленими даними, ЦАХАЛ протягом останніх годин завдав ударів по об'єктах терористичної інфраструктури в секторі Газа. Цілями були оперативно-командні центри, в яких діяли терористи ХАМАС, їх підземні сховища і військовий комплекс. Раніше з цього комплексу були запущені протитанкові ракети по солдатах ЦАХАЛ.

Також Ізраїль ліквідував низку терористичних осередків по всьому сектору Газа. Один з них нараховував понад 10 терористів. Осередок діяв поруч з сухопутними військами та був виявлений солдатами-спостерігачами ЦАХАЛу.

Під час спільних наземних і повітряних операцій сили ЦАХАЛу зірвали діяльність двох терористичних осередків, які випустили мінометні снаряди в бік військ ЦАХАЛу в секторі Газа.

Визволення заручників ХАМАС

Минулого тижня Ізраїль підписав угоду з ХАМАСом про припинення вогню на території Сектору Газа та звільнення заручників. Так першу групу бойовики відпустили вже 24 листопада. Їх доправили до лікарень Ізраїлю.

Наступного дня ХАМАС звільнив та передав Червоному хресту групу із 17 осіб. Третю групу з 17 звільнених із полону ХАМАСу Червоний Хрест прийняв 26 листопада.

Крім того, ХАМАС звільнив трьох неповнолітніх французьких заручників.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - у матеріалі РБК-Україна .

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа та заявив, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

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