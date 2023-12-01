Армия Израиля отчиталась об уничтожении очагов ХАМАС в Секторе Газа

Израильская армия заявила об уничтожении нескольких очагов боевиков ХАМАС в Секторе Газа в пятницу, 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ.

По обновленным данным, ЦАХАЛ в течение последних часов нанес удары по объектам террористической инфраструктуры в Секторе Газа. Целями были оперативно командные центры, в которых действовали террористы ХАМАС, их подземные хранилища и военный комплекс. Ранее из этого комплекса были запущены противотанковые ракеты по солдатам Цахал.

Также Израиль ликвидировал ряд террористических центров по всему Сектору Газа. Один из них насчитывал более 10 террористов. Ячейка действовала рядом с сухопутными войсками и была обнаружена солдатами-наблюдателями ЦАХАЛа.

Во время совместных наземных и воздушных операций силы ЦАХАЛа сорвали деятельность двух террористических ячеек, выпустивших минометные снаряды в сторону войск ЦАХАЛа в Секторе Газа.

Освобождение заложников ХАМАС

На прошлой неделе Израиль подписал соглашение с ХАМАСом о прекращении огня на территории Сектора Газа и освобождении заложников. Так первую группу боевики отпустили уже 24 ноября . Их доставили в больницы Израиля .

На следующий день ХАМАС уволил и передал Красному кресту группу из 17 человек. Третью группу из 17 освобожденных из плена ХАМАСа Красный Крест принял 26 ноября.

Кроме того, ХАМАС освободил троих несовершеннолетних французских заложников .

Детальнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще будет продолжаться война - в материале РБК-Украина .

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа и заявил, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .