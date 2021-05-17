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Армия Израиля уничтожила бункер террористов на юге Газы

Автор: Артур Родивилов

Израильские ВВС уничтожили подземную инфраструктуру ХАМАС в Хан Юнисе, на юге сектора Газы. Перед этим военные нанесли удары по домам командиров группировки.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Этот бункер, вход в который вел из жилого здания, располагался в непосредственной близости от детского сада (29 метров) и мечети (60 метров).

Напомним, группировки ХАМАС и "Исламский джихад" за время эскалации конфликта выпустили по Израилю более трех тысяч ракет. После непродолжительного затишья обстрелы из Газы возобновились.

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что группировка ХАМАС обанкротилась, а ее доктрина "подземной битвы" провалилась. Однако армия Израиля должна быть начеку, ожидается продолжение боев.

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Новости Украины ИзраильСектор Газа