Армія Ізраїлю знищила бункер терористів на півдні Гази

Ізраїльські ВПС знищили підземну інфраструктуру ХАМАС в Хан Юнісі, на півдні сектора Гази. Перед цим військові нанесли удари по домівках командирів угруповання.
Про це повідомляє прес-служба ЦАХАЛ.
Цей бункер, вхід в який вів з житлового будинку, розташовувався в безпосередній близькості від дитячого садка (29 метрів) і мечеті (60 метрів).
Нагадаємо, угруповання ХАМАС і" Ісламський джихад " за час ескалації конфлікту випустили по Ізраїлю більше трьох тисяч ракет. Після нетривалого затишшя обстріли з Гази поновилися.
Глава Міноборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що угруповання ХАМАС збанкрутувало, а її доктрина "підземної битви" провалилася. Однак армія Ізраїлю повинна бути напоготові, очікується продовження боїв.