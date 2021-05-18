Армия Израиля сообщила об ударах по оперативным квартирам командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по центрам управления радикального палестинского движения ХАМАС в Секторе Газа, которые находились в квартирах трех командиров организации. Эти помещения использовались в военных целях.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал жесткий ответ на каждую выпущенную ракету из Сектора Газа. Военная операция по нанесению ударов по инфраструктуре радикальных группировок будет продолжаться еще несколько дней.

"Сегодня истребители ВВС Израиля нанесли удары по центрам управления, расположенным в квартирах трех полевых командиров ХАМАС в Секторе Газа", - отмечается в сообщении.

Эскалация военного конфликта между Израилем и палестинскими группировками началась 10 мая. Число погибших уже приближается к 100. За этом время по территории Израиля выпустили более 2 000 ракет из Сектора Газа и Западного берега Иордана. В ответ Израиль также наносит ракетные удары и применяет Военно-воздушные силы. Вчера палестинский ХАМАС выпустил еще несколько сотен ракет и попытался атаковать аэропорт возле Эйлата.

На этом фоне в ряде городов Израиля вспыхнули беспорядки. Группы арабских граждан Израиля нападали на евреев. В свою очередь евреи, придерживающиеся праворадикальных позиций, нападали на улицах на арабов, громили их магазины. Для пресечения беспорядков в населенных пунктах был введен комендантский час.