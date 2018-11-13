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Армия Израиля поразила еще 50 целей в секторе Газа

Новости » Происшествия    13.11.2018 - 09:59
Армия Израиля поразила еще 50 целей в секторе Газа
Иллюстративное фото (Wikimedia commons)

Истребители и беспилотники армии Израиля нанесли удары по военным объектам движения ХАМАС

В ходе утренней атаки Армия обороны Израиля поразила около 50 военных объектов в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter.

Указывается, что истребители и беспилотники армии Израиля нанесли удары по военным объектам, связанным с движением ХАМАС и "Палестинский исламский джихад", включая тоннель в районе Тафах и пусковую площадку.

Всего к настоящему моменту израильская армия поразила около 150 военных объектов боевиков, включая три правительственных здания.

Напомним, палестинская группировка ХАМАС угрожает дальнейшими ракетными ударами по территории Израиля, если он продолжит применять авиацию в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела из сектора Газа пострадали 53 человека. Армия обороны Израиля отметила, что после 16:00 12 ноября из сектора Газа было выпущено около 300 ракет.

В ответ израильская авиация атаковала 70 объектов на подконтрольной палестинцам территории. В результате удара уничтожено здание телеканала Al-Aqsa TV в секторе Газа и гостиница Al-Amal, которая, как предполагает Израиль, используется для тренировок членов ХАМАС.

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