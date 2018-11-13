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Армія Ізраїлю вразила ще 50 цілей у секторі Газа

Новини » Надзвичайні події    13.11.2018 - 09:59
Армія Ізраїлю вразила ще 50 цілей у секторі Газа
Ілюстративне фото (Wikimedia commons)

Винищувачі і безпілотники армії Ізраїлю завдали ударів по військових об'єктах руху ХАМАС

В ході ранкової атаки Армія оборони Ізраїлю вразила близько 50 військових об'єктів у секторі Газа у відповідь на ракетний обстріл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter.

Вказується, що винищувачі і безпілотники армії Ізраїлю завдали ударів по військових об'єктах, пов'язаних з рухом ХАМАС і "Палестинський ісламський джихад", включаючи тунель в районі Тафах і пусковий майданчик.

Всього до теперішнього моменту ізраїльська армія вразила близько 150 військових об'єктів бойовиків, включаючи три урядові будівлі.

Нагадаємо, палестинське угрупування ХАМАС загрожує подальшими ракетними ударами по території Ізраїлю, якщо він продовжить застосовувати авіацію в секторі Газу.

Раніше повідомлялося, що в результаті ракетного обстрілу з сектора Газа постраждали 53 людини. Армія оборони Ізраїлю зазначила, що після 16:00 12 листопада з сектора Газа було випущено близько 300 ракет.

У відповідь ізраїльська авіація атакувала 70 об'єктів на підконтрольній території палестинцям. В результаті удару знищено будівлю телеканалу Al-Aqsa TV в секторі Газу і готель Al-Amal, яка, як припускає Ізраїль, використовується для тренувань членів ХАМАС.

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