Армия Хафтара в Ливии объявила о прекращении огня

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи воскресенья по местному времени. Об этом заявил официальный представитель ВС генерал Ахмед аль-Мисмари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на новостной портал Al Wasat.

По его словам, другая сторона (международно признанное правительство Ливии, - ред.) тоже должна придерживаться этого перемирия. В случае его нарушения будет жесткий ответ.

Напомним, в Ливии вследствие авиаудара по военному колледжу в Триполи как минимум 28 человек погибли, 18 получили ранения. Как сообщили ливийские власти, к нападению причастны сторонники командующего ливийской национальной армией фельдмаршала Халифа Хафтара.

Также РБК-Украина сообщало, что 26 декабря международно признанное правительство Ливии официально запросило у Турции военную поддержку, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начала перебрасывать своих военных на территорию Ливии. По словам Эрдогана, задачей турецких сил является обеспечение безопасности правительства Ливии.

Как известно, в Ливии после свержения режима Муамара Каддафи с 2014 года существует по меньшей мере четыре параллельных правительства. Больше всего власти у международно признанного правительства национального единства во главе с Фаизом Сараджой, которое базируется в столице страны Триполи и которое поддержала ООН, и у Ливийской национальной армии во главе с военным генералом Халифой Хафтаром на востоке страны.

Армия во главе с Хафтаром с начала апреля 2019 года ведет наступление на Триполи.