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В Ливии от авиаудара по военному колледжу погибли около 30 студентов

Новости » Происшествия     05.01.2020 - 03:39
В Ливии от авиаудара по военному колледжу погибли около 30 студентов
Фото: пострадавшие в Триполи (twitter/digitaljournal)

Предполагается, что к атаке причастны сторонники армии фельдмаршала Халифа Хафтара

В Ливии вследствие авиаудара по военному колледжу в Триполи как минимум 28 человек погибли, 18 получили ранения. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает издание Arabi21.

Как сообщают ливийские власти, к нападению причастны сторонники командующего ливийской национальной армией фельдмаршала Халифа Хафтара.

Председатель Верховного госсовета Халед аль-Мишри после авиаудара потребовал президента Ливии сформировать "военное правительство" разорвать отношения со странами, которые поддерживают Хафтара. К перечню этих стран входят Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Верховный государственный совет Ливии назвал случившееся гнусным преступлением и сравнил его со взрывом бомбы возле лагеря полиции в 2016 году. Тогда погибли более 60 человек, ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Напомним, 26 декабря Международно признанное правительство Ливии официально запросило у Турции военную поддержку, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи.

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