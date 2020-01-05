Турция начала отправлять военных в Ливию

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Stringer/Getty Images)

Турция постепенно перекидатиме войска в Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сегодня, 5 января, Анкара начала перебрасывать своих военных на территорию Ливии. Об этом сообщает РБК-Украина на телеканал CNN Turk.

По словам Эрдогана, начиная с воскресенья турецкие военные будут постепенно перебрасываться в Ливию. Он добавил, что задачей турецких сил является обеспечение безопасности правительства Ливии.

"К задачам наших военных входят координационные действия ... Турецкие военные постепенно начали перебрасываться, чтобы обеспечить безопасность легитимного правительства (в Ливии - ред.)", - пояснил Эрдоган.

При этом лидер Турции не уточнил, находятся ли в настоящее время турецкие военные в Ливии или нет.

Напомним, ранее сообщалось, что парламент Турции одобрил законопроект, внесенный Эрдоганом, которым разрешается размещение турецких военных в Ливии. Во внеочередном голосовании приняли участие 509 депутатов, из них 325 высказались в поддержку законопроекта, 184 - против.

Как известно, 26 декабря Международно признанное правительство Ливии официально обратилось к Турции с просьбой о военной поддержке, чтобы отбить наступление сил генерала Хафтара на столицу Триполи. Ливийское правительство попросило у Турции "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку.