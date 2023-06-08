ua ru
Чт, 08 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Армия дронов" установила рекорд по уничтожению оккупантов на Запорожском направлении

Новина українською →
Четверг 08 июня 2023 17:12
"Армия дронов" установила рекорд по уничтожению оккупантов на Запорожском направлении Фото: "Армия дронов" установила рекорд по уничтожению оккупантов на Запорожском направлении (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

"Армия дронов" установила рекорд уничтожения оккупантов за один вылет на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра Михаила Федорова в Telegram.

По его данным, бойцы уничтожили три российских танка, две БМП и склад с боеприпасами.

"Это результат работы тайных дронов-бомберов, о которых расскажем уже после победы", – написал Федоров.

Армия дронов

Проект инициативы "United 24", собирающий средства для операторов беспилотников и закупки дронов для украинских военных.

Благодаря проекту удалось подготовить более 10 тысяч специалистов.

"Армия дронов" имеет отношение и к запуску ударных рот беспилотников. Планируется запустить 60 таких рот.

Ранее РБК-Украина сообщало, что "Армия дронов" совместно с Госспецсвязью передали 12 беспилотников украинского производства для находящихся на передовой в Донецкой области военных.

Такжеблагодаря проекту "Армия дронов" украинские военные снабжаются лучшими образцами беспилотных летательных аппаратов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины дрони
NEWS
Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях 8 июня
Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях 8 июня
DAILY
Огонь, вода и электрошок. Как херсонские партизаны пережили пытки и российский плен
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Огонь, вода и электрошок. Как херсонские партизаны пережили пытки и российский плен