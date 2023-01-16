Армія дронів. Україна законтрактувала майже 1600 безпілотників для військ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України .

Про це розповів віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час конференції "Виробництво БПЛА: можливості та виклики".

"Завдяки проєкту "Армія дронів" у рамках платформи UNITED24 ми забезпечуємо наших військових найкращими "пташками" та стимулюємо розвиток українських виробників БПЛА. За 7 місяців проєкту за запитом військових уже законтрактовано майже 1600 дронів на 3,3 млрд гривень", - зазначив Федоров.

Він підкреслив, що частина з цих БПЛА - це дрони українських виробників, і зауважив, що ринок українських БПЛА має великий потенціал.

"Разом з урядовою командою ми системно працюємо над тим, щоб підтримати наших виробників та спростити багато бюрократичних питань. Це дозволить бізнесу розвиватися та масштабуватися ще швидше", - запевнив міністр.