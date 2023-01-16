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Армія дронів. Україна законтрактувала майже 1600 безпілотників для військ

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Україна, Понеділок 16 січня 2023 23:08
Армія дронів. Україна законтрактувала майже 1600 безпілотників для військ Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

Завдяки проєкту "Армія дронів" українські військові забезпечується кращими зразками безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.

Про це розповів віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час конференції "Виробництво БПЛА: можливості та виклики".

"Завдяки проєкту "Армія дронів" у рамках платформи UNITED24 ми забезпечуємо наших військових найкращими "пташками" та стимулюємо розвиток українських виробників БПЛА. За 7 місяців проєкту за запитом військових уже законтрактовано майже 1600 дронів на 3,3 млрд гривень", - зазначив Федоров.

Він підкреслив, що частина з цих БПЛА - це дрони українських виробників, і зауважив, що ринок українських БПЛА має великий потенціал.

"Разом з урядовою командою ми системно працюємо над тим, щоб підтримати наших виробників та спростити багато бюрократичних питань. Це дозволить бізнесу розвиватися та масштабуватися ще швидше", - запевнив міністр.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що, за словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Україна невдовзі отримає від партнерів ще близько 5000 тисяч терміналів Starlink. З них більшість буде направлено військовим.

Також ми писали, що 3 січня Кабінет міністрів України дозволив українцям на період дії воєнного стану ввозити безпілотники від донорів без гарантійних листів.

Нагадаємо, що Україна планує розробити безпілотники класу "повітря-повітря", які зможуть збивати іранські дрони-камікадзе Shahed.

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Михайло Федоров
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