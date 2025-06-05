"Армія+" допоможе? Як швидко повернутися з СЗЧ без суду та поновити виплати

Сьогодні військові в Україні можуть повернутись на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ) за спрощеною процедурою - за допомогою застосунку "Армія+".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
Згідно з інформацією МОУ, до 30 серпня 2025 року військові можуть:
Найпростіший спосіб для цього - подати рапорт через застосунок "Армія+".
"У грудні 2024 року ми запустили простий, прозорий і швидкий спосіб повернутися у військо після самовільного залишення частини, а для командирів частин - отримати вмотивованих військових", - нагадала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Вона уточнила, що в лютому поточного року від військових, які хотіли скористатись спрощеним алгоритмом повернення на службу, могло надходити до 120 рапортів за день.
"Армія+" скорочує шлях від подачі рапорту до нового місця служби, де можна буде приносити більше користі", - зауважила заступниця міністра.
Подати рапорт, щоб повернутись із СЗЧ на службу в нову частину, можна через застосунок "Армія+".
При цьому алгоритм, згідно з інформацією МОУ, залишається незмінним:
Наголошується, що командир такої частини має 72 години - щоб відновити грошові виплати та соціальні гарантії військовослужбовця та у день продовження військової служби повідомити про це відповідні органи.
"Після поновлення на службі можна вже звідти подати рапорт на зміну місця служби", - додали в Міноборони.
Для цього на екрані з питанням "Чому бажаєте змінити частину" потрібно вибрати пункт "Повертаюсь на службу після СЗЧ".
Уточнюється, що в рекомендаційному листі зазначається вже поточна посада в батальйоні резерву.
"За потреби Кадровий центр ЗСУ, який розглядає рапорти на зміну місця служби, додатково перевірить дані напряму в батальйоні", - зауважили в МОУ.
Насамкінець у міністерстві наголосили, що така можливість доступна для лише для тих військових, які здійснили СЗЧ до 10 травня.
"Ті, хто зробив це після цієї дати, зможуть повернутися лише в ту частину, з якої пішли, а поновлення на службі може тривати місяці", - підсумували в Міноборони.
Нагадаємо, що 28 листопада 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, що скасовує покарання для військових, які вирішили добровільно повернутися на службу після першого самовільного залишення частини (СЗЧ).
Наприкінці квітня 2025 року Верховна Рада підтримала продовження терміну добровільного повернення на службу військових після СЗЧ - до 30 серпня 2025 року.
Читайте також, коли можна завчасно розірвати контракт із ЗСУ та як це зробити.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.