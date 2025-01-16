Коли військових можуть не карати за СЗЧ: пояснення ДБР

В Україні військовослужбовці, які самовільно залишили частину (СЗЧ) на термін до трьох днів, можуть уникнути кримінальної відповідальності. Державне бюро розслідувань пояснило, що в таких випадках кримінальне провадження не порушується.

Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Київ24".

Однак, це стосується лише випадків, коли відсутність військового не перевищує зазначеного терміну.

"Якщо військовослужбовець в СЗЧ до трьох днів, то може не порушуватися кримінальне провадження. Військовий повертається на службу у свою військову частину, якщо повернеться, звісно", - зазначила Тетяна Сапьян.

За її словами, у разі повернення військового до своєї частини, процедура поновлення на службі розпочинається автоматично, включаючи поновлення усіх виплат та пільг.

Якщо ж самовільне залишення частини перевищує три дні, військовий вже підпадає під кримінальну відповідальність. Проте, у випадку, коли військовослужбовець самостійно звертається до ДБР або Військової служби правопорядку, є шанс уникнути серйозних наслідків.

Відновлення на службі може відбуватися через одне з 17 доступних військових підрозділів або 14 рот резерву Нацгвардії України.

Таким чином, військовослужбовці, які самовільно залишили частину, мають можливість уникнути кримінальних наслідків, звернувшись до відповідних органів та поновивши свою службу.