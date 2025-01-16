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Коли військових можуть не карати за СЗЧ: пояснення ДБР

Україна, Четвер 16 січня 2025 14:05
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Коли військових можуть не карати за СЗЧ: пояснення ДБР Фото: Відсутність до 3 днів без кримінальних наслідків (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні військовослужбовці, які самовільно залишили частину (СЗЧ) на термін до трьох днів, можуть уникнути кримінальної відповідальності. Державне бюро розслідувань пояснило, що в таких випадках кримінальне провадження не порушується.

Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Київ24".

Однак, це стосується лише випадків, коли відсутність військового не перевищує зазначеного терміну.

"Якщо військовослужбовець в СЗЧ до трьох днів, то може не порушуватися кримінальне провадження. Військовий повертається на службу у свою військову частину, якщо повернеться, звісно", - зазначила Тетяна Сапьян.

За її словами, у разі повернення військового до своєї частини, процедура поновлення на службі розпочинається автоматично, включаючи поновлення усіх виплат та пільг.

Якщо ж самовільне залишення частини перевищує три дні, військовий вже підпадає під кримінальну відповідальність. Проте, у випадку, коли військовослужбовець самостійно звертається до ДБР або Військової служби правопорядку, є шанс уникнути серйозних наслідків.

Відновлення на службі може відбуватися через одне з 17 доступних військових підрозділів або 14 рот резерву Нацгвардії України.

Таким чином, військовослужбовці, які самовільно залишили частину, мають можливість уникнути кримінальних наслідків, звернувшись до відповідних органів та поновивши свою службу.

Нагадаємо, що у додатку "Армія+" додали можливість подачі рапорту на повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ). Це стало можливо завдяки новому закону про СЗЧ.

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ДБР Військовий
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