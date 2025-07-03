Армія Британії поповниться українськими дронами Raybird

Українська компанія Skyeton, що спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних авіаційних систем, оголосила про створення спільного підприємства з британською компанією Prevail Partners.

Нове підприємство має назву Skyeton Prevail Solutions і буде зосереджене на прискоренні серійного виробництва, постачанні та інтеграції безпілотної системи в підрозділи Збройних сил Великої Британії.

У компанії зазначають, що центральну увагу буде приділено випуску безпілотного авіаційного комплексу Raybird, який виконав тисячі бойових вильотів в Україні та продемонстрував "надзвичайно низький рівень втрат бортів".

Raybird належить до класу І за стандартами НАТО і має конструкцію, яка дозволяє змінювати корисне навантаження без застосування спеціальних інструментів.

Серед варіантів корисного навантаження дрона:

камери з розширеними можливостями виявлення цілей;

оптика високої роздільної здатності для розвідки;

радар із синтетичною апертурою (SAR) для отримання зображень у темряві або за несприятливих погодних умов;

локатори радіочастот.

В компанії наголошують, що безпілотник Raybird користується високим попитом серед бойових підрозділів завдяки ефективному виконанню завдань, стійкості до зовнішніх впливів та мінімальному ризику для операторів.

Згідно з повідомленням Skyeton, українсько-британське підприємство буде масштабувати виробництво Raybird у Великій Британії з подальшим його застосуванням у Збройних силах України, британській армії, а також у Збройних силах інших країн-партнерів.