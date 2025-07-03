Армия Британии пополнится украинскими дронами Raybird

Украинская компания Skyeton, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных авиационных систем, объявила о создании совместного предприятия с британской компанией Prevail Partners.

Новое предприятие называется Skyeton Prevail Solutions и будет сосредоточено на ускорении серийного производства, поставке и интеграции беспилотной системы в подразделения Вооруженных сил Великобритании.

В компании отмечают, что центральное внимание будет уделено выпуску беспилотного авиационного комплекса Raybird, который выполнил тысячи боевых вылетов в Украине и продемонстрировал "чрезвычайно низкий уровень потерь бортов".

Raybird относится к классу I по стандартам НАТО и имеет конструкцию, которая позволяет менять полезную нагрузку без применения специальных инструментов.

Среди вариантов полезной нагрузки дрона:

камеры с расширенными возможностями обнаружения целей;

оптика высокого разрешения для разведки;

радар с синтетической апертурой (SAR) для получения изображений в темноте или при неблагоприятных погодных условиях;

локаторы радиочастот.

В компании отмечают, что беспилотник Raybird пользуется высоким спросом среди боевых подразделений благодаря эффективному выполнению задач, устойчивости к внешним воздействиям и минимальному риску для операторов.

Согласно сообщению Skyeton, украинско-британское предприятие будет масштабировать производство Raybird в Великобритании с последующим его применением в Вооруженных силах Украины, британской армии, а также в Вооруженных силах других стран-партнеров.