Армия Британии может полностью отказаться от танков

Армия Великобритании может полностью отказаться от танков в ходе модернизации вооруженных сил. Правительство может принять такое решение из-за высоких затрат на модернизацию 227 танков "Челленджер 2" и 388 боевых машин пехоты "Уорриор" британской армии.

Об этом сообщает британская газета The Times.

Минобороны королевства считает, что эта техника устарела, а характер и способы ведения боевых действий изменились, и требуют вложений в кибервооружение и космические технологии.

Отмечается, что хотя одной из возможностей остается модернизация танков и БМП или приобретение у Германии танков "Леопард 2", Лондон уже начал исследовать возможности изменить свою роль в деятельности НАТО.

Напомним, британское правительство планирует сократить численность сухопутных войск, а один из двух современных авианосцев могут передать в аренду союзникам.

Ранее сообщалось, что британская газета Sunday Times обнаружила, что Командование армии Соединенного Королевства скрывало преступления своих военных в Ираке и Афганистане.