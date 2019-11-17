ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Британии командиры скрывали преступления своих солдат в Ираке и Афганистане

Новости » Общество     17.11.2019 - 20:28
В Британии командиры скрывали преступления своих солдат в Ираке и Афганистане
Иллюстративное фото (thetimes.co.uk)

По данным Sunday Times, командование фальсифицировало документы, чтобы скрыть убийства, совершенные бойцом спецотряда SAS

Командование армии Великобритании скрывало преступления своих военнослужащих в Ираке и Афганистане. Об этом говорится в документах, которые в ходе совместного расследования получили Sunday Times и программа Panorama телекомпании ВВС.

Данные позволили обнаружить, что британское командование фальсифицировало документы, чтобы скрыть убийства, совершенные бойцом спецотряда SAS, а также пытки, избиения и сексуальные надругательства над заключенными. Ответственность за преступления несли шотландские пехотинцы из батальона Black Watch.

Один из участников расследования указывает, что с каждым днем он ощущал все большее давление со стороны Министерства обороны Великобритании, которое пыталось закрыть неудобные дела и не допустить их передачи в прокуратуру или в Международный уголовный суд.

Среди преступлений - расстрел солдатом спецназа жителей Афганистана, которые пили у себя дома чай. Делом занималась военная прокуратура, однако ни рядовой, ни его командиры не понесли никакой ответственности.

Напомним, Великобритания собирается усилить свое военное присутствие в Персидском заливе, направив туда миноносец Duncan.

В Британии опубликуют отчет о вмешательстве России в политику после выборов В ЕС начали расследование против Британии из-за ситуации с еврокомиссаром
Новости Украины Великобритания
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь