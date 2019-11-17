В Британии командиры скрывали преступления своих солдат в Ираке и Афганистане

Иллюстративное фото (thetimes.co.uk)

По данным Sunday Times, командование фальсифицировало документы, чтобы скрыть убийства, совершенные бойцом спецотряда SAS

Командование армии Великобритании скрывало преступления своих военнослужащих в Ираке и Афганистане. Об этом говорится в документах, которые в ходе совместного расследования получили Sunday Times и программа Panorama телекомпании ВВС.

Данные позволили обнаружить, что британское командование фальсифицировало документы, чтобы скрыть убийства, совершенные бойцом спецотряда SAS, а также пытки, избиения и сексуальные надругательства над заключенными. Ответственность за преступления несли шотландские пехотинцы из батальона Black Watch.

Один из участников расследования указывает, что с каждым днем он ощущал все большее давление со стороны Министерства обороны Великобритании, которое пыталось закрыть неудобные дела и не допустить их передачи в прокуратуру или в Международный уголовный суд.

Среди преступлений - расстрел солдатом спецназа жителей Афганистана, которые пили у себя дома чай. Делом занималась военная прокуратура, однако ни рядовой, ни его командиры не понесли никакой ответственности.

Напомним, Великобритания собирается усилить свое военное присутствие в Персидском заливе, направив туда миноносец Duncan.