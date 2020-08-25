Армія Британії може повністю відмовитися від танків

Армія Великої Британії може повністю відмовитися від танків в ході модернізації збройних сил. Уряд може прийняти таке рішення через високі витрати на модернізацію 227 танків "Челленджер 2" і 388 бойових машин піхоти "Уорріор" британської армії.

Про це повідомляє британська газета The Times.

Міноборони королівства вважає, що ця техніка застаріла, а характер і способи ведення бойових дій змінилися, і вимагають вкладень в кіберозброєння і космічні технології.

Відзначається, що хоча однією з можливостей залишається модернізація танків і БМП або придбання у Німеччині танків "Леопард 2", Лондон уже почав досліджувати можливості змінити свою роль в діяльності НАТО.

Нагадаємо, британський уряд планує скоротити чисельність сухопутних військ, а один з двох сучасних авіаносців можуть передати в оренду союзникам.

Раніше повідомлялося, що британська газета Sunday Times виявила, що Командування армії Сполученого Королівства приховувало злочини своїх військових в Іраку та Афганістані.