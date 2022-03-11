Армия Беларуси не готова к наступлению на Украину, - Арестович

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Алексея Арестовича в эфире национального телемарафона.

"По нашим данным, сейчас белорусская армия не готова к вступлению на территорию Украины. Просто офицеры, солдаты принципиально саботируют такую ​​возможность", – сказал Арестович. Он также отметил, что в случае получения приказа о вторжении на территорию Украины белорусские военные намерены его игнорировать.

"Не стоит ждать боевой активности от белорусской армии не потому, что они трусы, а потому что они не хотят этого делать", – подчеркнул Арестович. Советник руководителя офиса президента также добавил, что весь боеспособный состав армии республики Беларусь составляет 17 тыс. человек.