UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Армия Беларуси не готова к наступлению на Украину, - Арестович

Автор: Константин Широкун

Белорусская армия не готова к выступлению на украинскую землю. Солдаты и офицеры массово саботируют интервенцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Алексея Арестовича в эфире национального телемарафона.

"По нашим данным, сейчас белорусская армия не готова к вступлению на территорию Украины. Просто офицеры, солдаты принципиально саботируют такую ​​возможность", – сказал Арестович. Он также отметил, что в случае получения приказа о вторжении на территорию Украины белорусские военные намерены его игнорировать.

"Не стоит ждать боевой активности от белорусской армии не потому, что они трусы, а потому что они не хотят этого делать", – подчеркнул Арестович. Советник руководителя офиса президента также добавил, что весь боеспособный состав армии республики Беларусь составляет 17 тыс. человек.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину