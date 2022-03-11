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Армія Білорусі не готова до наступу на Україну, - Арестович

Автор: Константин Широкун

Білоруська армія не готова до виступу на українську землю. Солдати і офіцери масово саботують інтервенцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Олексія Арестовича в ефір національного телемарафону.

"За нашими даними, зараз Білоруська армія не готова до вступу на територію України. Просто офіцери, солдати принципово саботують таку можливість", - сказав Арестович. Він також зазначив, що в разі отримання наказу про вторгнення на територію України білоруські військові мають намір його ігнорувати.

"Не варто чекати бойової активності від білоруської армії не тому, що вони труси, а тому що вони не хочуть цього робити", – підкреслив Арестович. Радник керівника офісу президента також додав, що весь боєздатний склад армії Республіки Білорусь становить 17 тис.осіб.

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