Армія Азербайджану переходить на стандарти НАТО, - президент
Армія Азербайджану активно модернізується та переходить на стандарти НАТО.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв під час зустрічі із делегацією НАТО.
За словами Алієва, у процесі реформування армія Азербайджану тісно співпрацює з турецькими Збройними силами.
У цьому контексті він наголосив на важливості розширення двосторонніх відносин між Баку та НАТО.
Крім цього президент зауважив, що Азербайджан досяг головної мети з моменту здобуття країною незалежності на початку минулого століття - повернув собі історичні землі.
Він також зазначив, що процес модернізації азербайджанської армії буде продовжено.
Мирна угода між Вірменією та Азербайджаном
Нагадаємо, на початку серпня у Вашингтоні за посередництва президента США Дональда Трампа прем'єр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали мирну угоду.
Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном тривав ще з часів розпаду СРСР, коли Нагірний Карабах фактично вийшов з-під контролю Баку та перейшов під вплив Єревана.
У вересні 2023 року Азербайджан у результаті своєї "антитерористичної операції" взяв під контроль весь Нагірний Карабах. До цього більшість населення Карабаху складали етнічні вірмени, які масово залишили територію після завершення бойових дій.
Пізніше прем'єр-міністр Нікола Пашинян офіційно визнав площу Азербайджану в 86,6 тисячі кв. км, яка також включає Нагірний Карабах.
У підсумку Азербайджану і Вірменії вдалося домовитися про перемир'я.