Армія Азербайджану переходить на стандарти НАТО, - президент

Азербайджан, Четвер 06 листопада 2025 23:10
Армія Азербайджану переходить на стандарти НАТО, - президент Фото: президент Азербайджану Ільхам Алієв (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Армія Азербайджану активно модернізується та переходить на стандарти НАТО.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв під час зустрічі із делегацією НАТО.

За словами Алієва, у процесі реформування армія Азербайджану тісно співпрацює з турецькими Збройними силами.

У цьому контексті він наголосив на важливості розширення двосторонніх відносин між Баку та НАТО.

Крім цього президент зауважив, що Азербайджан досяг головної мети з моменту здобуття країною незалежності на початку минулого століття - повернув собі історичні землі.

Він також зазначив, що процес модернізації азербайджанської армії буде продовжено.

Мирна угода між Вірменією та Азербайджаном

Нагадаємо, на початку серпня у Вашингтоні за посередництва президента США Дональда Трампа прем'єр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали мирну угоду.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном тривав ще з часів розпаду СРСР, коли Нагірний Карабах фактично вийшов з-під контролю Баку та перейшов під вплив Єревана.

У вересні 2023 року Азербайджан у результаті своєї "антитерористичної операції" взяв під контроль весь Нагірний Карабах. До цього більшість населення Карабаху складали етнічні вірмени, які масово залишили територію після завершення бойових дій.

Пізніше прем'єр-міністр Нікола Пашинян офіційно визнав площу Азербайджану в 86,6 тисячі кв. км, яка також включає Нагірний Карабах.

У підсумку Азербайджану і Вірменії вдалося домовитися про перемир'я.

