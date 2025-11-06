Армія Азербайджану переходить на стандарти НАТО, - президент

Армія Азербайджану активно модернізується та переходить на стандарти НАТО.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв під час зустрічі із делегацією НАТО.

За словами Алієва, у процесі реформування армія Азербайджану тісно співпрацює з турецькими Збройними силами.

У цьому контексті він наголосив на важливості розширення двосторонніх відносин між Баку та НАТО.

Крім цього президент зауважив, що Азербайджан досяг головної мети з моменту здобуття країною незалежності на початку минулого століття - повернув собі історичні землі.

Він також зазначив, що процес модернізації азербайджанської армії буде продовжено.