Армия Азербайджана переходит на стандарты НАТО, - президент

Армия Азербайджана активно модернизируется и переходит на стандарты НАТО.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с делегацией НАТО.

Он также отметил, что процесс модернизации азербайджанской армии будет продолжен.

Кроме этого президент отметил, что Азербайджан достиг главной цели с момента обретения страной независимости в начале прошлого века - вернул себе исторические земли.

В этом контексте он отметил важность расширения двусторонних отношений между Баку и НАТО.

По словам Алиева, в процессе реформирования армия Азербайджана тесно сотрудничает с турецкими Вооруженными силами.

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном

Напомним, в начале августа в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали мирное соглашение.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжался еще со времен распада СССР, когда Нагорный Карабах фактически вышел из-под контроля Баку и перешел под влияние Еревана.

В сентябре 2023 года Азербайджан в результате своей "антитеррористической операции" взял под контроль весь Нагорный Карабах. До этого большинство населения Карабаха составляли этнические армяне, которые массово покинули территорию после завершения боевых действий.

Позже премьер-министр Никола Пашинян официально признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, которая также включает Нагорный Карабах.

В итоге Азербайджану и Армении удалось договориться о перемирии.