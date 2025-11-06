Армия Азербайджана переходит на стандарты НАТО, - президент
Армия Азербайджана активно модернизируется и переходит на стандарты НАТО.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с делегацией НАТО.
По словам Алиева, в процессе реформирования армия Азербайджана тесно сотрудничает с турецкими Вооруженными силами.
В этом контексте он отметил важность расширения двусторонних отношений между Баку и НАТО.
Кроме этого президент отметил, что Азербайджан достиг главной цели с момента обретения страной независимости в начале прошлого века - вернул себе исторические земли.
Он также отметил, что процесс модернизации азербайджанской армии будет продолжен.
Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном
Напомним, в начале августа в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали мирное соглашение.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжался еще со времен распада СССР, когда Нагорный Карабах фактически вышел из-под контроля Баку и перешел под влияние Еревана.
В сентябре 2023 года Азербайджан в результате своей "антитеррористической операции" взял под контроль весь Нагорный Карабах. До этого большинство населения Карабаха составляли этнические армяне, которые массово покинули территорию после завершения боевых действий.
Позже премьер-министр Никола Пашинян официально признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, которая также включает Нагорный Карабах.
В итоге Азербайджану и Армении удалось договориться о перемирии.