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Армія Асада захопила десятки населених пунктів в Ідлібі

Новини » В світі     16.02.2020 - 23:43
Армія Асада захопила десятки населених пунктів в Ідлібі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Армія Асада продовжує наступ у провінції Ідліб та деяких районах провінцій Алеппо та Латакія

Сирійські урядові сили за підтримки російської авіації, почали наступ на північному заході країни проти останнього великого осередку повстанців і захопили 13 сіл та малих містечок у провінції Ідліб на півночі Сирії. Про це повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини, передає РБК-Україна з посиланням на France24.

Зазначається, що підтримувані російською авіацією, урядові сили продовжують наступ у провінції Ідліб та деяких районах сусідніх провінцій Алеппо та Латакія, розпочатий у грудні.

Сирійське агентство SANA заявило, що армійські підрозділи просуваються вперед навколо Алеппо і вже захопили майже 30 населених пунктів.

Нагадаємо, минулого тижня сили Асада захопили контроль над стратегічною автомагістраллю М5, що з'єднує столицю Дамаск з містом Алеппо, колишнім економічним центром країни.

Раніше повідомлялося, що 14 лютого у сирійській провінції Ідліб було збито військовий вертоліт Мі-8 армії режиму Асада. Вертоліт було збито поблизу населеного пункту Куптан-ель-Чебеля, коли він прямував з Алеппо до лінії фронту.

За даними ООН, починаючи з 1 грудня 2019 року провінцію Ідліб покинули близько 1 мільйона жителів. Сирійці масово покидають свої домівки через наступ на провінцію сил режиму Асада.

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