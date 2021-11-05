В "армии" боевиков масштабное хищение военного имущества и горючего, - ГУР

В подразделениях российско-оккупационных войск, находящихся на Донбассе, зафиксированы масштабные недостачи. В частности, речь идет о хищении горючего и военного имущества, которое перебрасывают из РФ на оккупированные территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минбороны.

"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК с начала ноября продолжается работа комплексных комиссий Южного военного округа для определения реального состояния учета и использования материальных средств и имущества, которые поставляются из России", - говорится в сообщении.

По информации разведки, этому следовало выявление масштабного хищения или нецелевого использования горючего, вещевого имущества и продовольствия.

"При этом подавляющее количество случаев связано со злоупотреблениями служебным положением кадровыми российскими офицерами, которые находятся на ключевых постах оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - добавляют в разведке.