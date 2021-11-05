ru ua
Пт, 05 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

В "армії" бойовиків масштабне розкрадання військового майна і пального, - ГУР

Новость на русском →
Донбас, П'ятниця 05 листопада 2021 12:22
В "армії" бойовиків масштабне розкрадання військового майна і пального, - ГУР Фото: в "армії" бойовиків масштабне розкрадання військового майна і пального (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Марія Кучерявець

У підрозділах російсько-окупаційних військ, що знаходяться на Донбасі, зафіксовані масштабні нестачі. Зокрема, мова йде про розкрадання пального та військового майна, яке перекидають з РФ на окуповані території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Мінборони.

"У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК з початку листопада триває робота комплексних комісій Південного військового округу для визначення реального стану обліку та використання матеріальних засобів і майна, які постачаються з Росії", - йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки, цьому спонукало виявлення масштабного розкрадання або нецільового використання пального, речового майна та продовольства.

"При цьому переважна кількість випадків пов’язана зі зловживаннями службовим становищем кадровими російськими офіцерами, які перебувають на ключових посадах у системі оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях", - додають у розвідці.

Нагадаємо, місія спостерігачів ОБСЄ зафіксувала танки і гаубиці бойовиків на Донбасі.

Також ОБСЄ зафіксували факти грубих порушень на Донбасі з боку окупантів. Все їхнє озброєння та техніка знаходяться поза межами визначених районів відведення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Донбас
NEWS
Частина українців з понеділка можуть залишитися без роботи: кого і за що відсторонятимуть
Частина українців з понеділка можуть залишитися без роботи: кого і за що відсторонятимуть
DAILY
Економіка коронавірусу. Як пандемія впливає на ринок вакцин
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Економіка коронавірусу. Як пандемія впливає на ринок вакцин