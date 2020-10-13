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Вірменія заявила про повернення контролю над містом Гадрут в Карабасі

Нагірний Карабах, Вівторок 13 жовтня 2020 09:52
Вірменія заявила про повернення контролю над містом Гадрут в Карабасі
Фото: запуск ракети із системи ТОС (armeniasputnik.am)
Автор: Роман Тверденко

Вірменія заявила про повернення повного контролю над містом Гадрут в Нагірному Карабасі. 9 жовтня в Азербайджані стверджували про захоплення населеного пункту.

Про це повідомив представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян.

"Місто Гадрут повністю знаходиться під контролем армії оборони Карабаху. Азербайджанські військові відкинуті на вихідні позиції", - сказав Ованесян.

У п'ятницю президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про захоплення дев'яти населених пунктів, серед яких був вказаний і Гадрут. Вже тоді Вірменія спростовувала заяву Алієва.

Сьогодні звинуватили один одного в обстрілах в Карабасі, заявляючи про порушення перемир'я супротивником.

Нагадаємо, 10 жовтня Вірменія і Азербайджан у Москві домовилися про перемир'я в Нагірному Карабасі.

Через кілька днів прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що перемир'я в Нагірному Карабасі немає.

Як писало РБК-Украина, раніше стурбованість у зв'язку з порушенням перемир'я в Карабасі висловили в Європейському союзі і ООН.

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