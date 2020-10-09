Армения заявила об уничтожении семи азербайджанских беспилотников

Минобороны Армении сообщило об уничтожении семи беспилотников Вооруженных сил Азербайджана. Их сбили в небе над территорией Армении.

Об этом сообщает Armenia today.

По сведениям Минобороны Армении, с утра ВС Азербайджана вновь начали атакующие действия как на северном, так и на южном направлении.

"В районе Вардениса в период с 19:30 по 21:20 поражено 7 беспилотников противника", - говорится в сообщении.

В настоящее время бои ведутся в особенности на южном направлении. Сегодня и всю прошедшую ночь Азербайджан, по заявлению Армении, наносил ракетные удары по различным населенным пунктам Арцаха, в частности Степанакерту, Шуши и другим городам.

В результате обстрела храма Казанчецоц ранены три журналиста, которые освещали последствия первого обстрела храма.



Ранее сообщалось, что военные Азербайджана захватили три танка Вооруженных сил Армении.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что Министерство обороны Азербайджана обнародовало собственные подсчеты подбитой техники противника в ходе боев в Нагорном Карабахе.