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Военные Азербайджана захватили еще три армянских танка

Нагорный Карабах, Четверг 08 октября 2020 15:28
Военные Азербайджана захватили еще три армянских танка
Фото: конфликт в Нагорном Карабахе (facebook.nkrmil)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 8 октября, военные Азербайджана захватили три танка Вооруженных сил Армении. Все бронемашины в исправном состоянии и могут двигаться.

Соответствующее видео с захваченными танками опубликовало Министерство обороны Азербайджана.

Также известно, что армянские военные танки "Т-72" были захвачены возле Горадиза. Пока Вооруженные силы Армении не дали официального ответа на информацию относительно бронемашин.

Напомним, военные действия между Арменией и Азербайджаном возобновились утром 27 сентября. Конфликт происходит в связи с созданием в 1991 году Нагорно-Карабахской республики. Азербайджан не признает независимости Нагорного Карабаха и считает, что эта территория была оккупирована Арменией.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что Министерство обороны Азербайджана обнародовало собственные подсчеты подбитой техники противника в ходе боев в Нагорном Карабахе.

Кроме того, армия Азербайджана взяла под свой контроль оккупированные Арменией три населенных пункта и ряд высот в Нагорном Карабахе.

Также в Министерстве обороны Армении заявили, что военные страны уничтожили большое азербайджанское подразделение, которое насчитывало более 200 человек.

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