Вірменія заявила про знищення семи азербайджанських безпілотників

Міноборони Вірменії повідомило про знищення семи безпілотників Збройних сил Азербайджану. Їх збили в небі над територією Вірменії.

Про це повідомляє Armenia today.

За відомостями Міноборони Вірменії, з ранку ЗС Азербайджану знову почали атакуючі дії як на північному, так і на південному напрямку.

"У районі Варденіса в період з 19:30 по 21:20 уражено 7 безпілотників противника", - йдеться в повідомленні.

В даний час бої ведуться особливо на південному напрямку. Сьогодні і всю минулу ніч Азербайджан, за заявою Вірменії, наносив ракетні удари по різним населеним пунктам Арцаха, зокрема Степанакерт, Шуші і іншим містам.

В результаті обстрілу храму Казанчецоц поранені три журналіста, які висвітлювали наслідки першого обстрілу храму.

Раніше повідомлялося, що військові Азербайджану захопили три танка Збройних сил Вірменії.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що Міністерство оборони Азербайджану оприлюднило власні підрахунки підбитим техніки супротивника в ході боїв в Нагірному Карабасі.