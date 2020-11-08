Армения заявила о ракетных ударах Азербайджана по жилым кварталам Карабаха

Фото: ситуация в Карабахе (nkrmil.am)

В Армении заявили, что военные силы Азербайджана наносят удары по жилым кварталам Степанакерта в Нагорном Карабахе. Применяются дальнобойные ракеты.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Армении в Facebook.

Информации о пострадавших пока нет, но в самом городе много разрушений.

"Противник продолжает разрушать мирные населенные пункты дальнобойными ракетами. За последний час в Степанакерте трижды включалась сирена воздушной тревоги. Враг наносит удары по жилым кварталам и общественно значимым объектам", - говорится в сообщении.



Азербайджан эти заявления пока никак не прокомментировал.



В субботу, 7 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные в Нагорном Карабахе взяли под контроль еще 16 сел. Все они находятся в Ходжавендском районе.

Напомним, ранее сообщалось, что армия Азербайджана взяла под свой контроль оккупированных Арменией семь населенных пунктов в Нагорном Карабахе.