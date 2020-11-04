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Азербайджан занял новые позиции в Нагорном Карабахе

Баку, Среда 04 ноября 2020 16:37
Азербайджан занял новые позиции в Нагорном Карабахе
Фото: Ильхам Алиев (facebook.com/LiderIlhamAliyev)
Автор: РБК-Украина

В среду, 4 ноября, армия Азербайджана взяла под свой контроль оккупированных Арменией семь населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Села были освобождены в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил в Twitter.

"Азербайджанская армия освободила от оккупации села Мирак, Кавдар Джабраильского района, села Мешедиисмаиллы и Шафибейли Зангиланского района, а также села Башарат, Гаракишилер и Гараджаллы Губадлинского района", - написал он.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября, в регионе идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Ранее сообщалось, что обстрелы жилых районов в зоне Нагорного Карабаха и за его пределами могут приравнять к военным преступлениям.

Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условия прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.

Добавим, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения в Нагорный Карабах миротворцев.

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