Азербайджан занял 16 сел в Карабахе

Фото: ситуация в Карабахе (nkrmil.am)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные в Нагорном Карабахе взяли под контроль еще 16 сел. Все они находятся в Ходжавендском районе.

Об этом сообщает Anadolu.

В свою очередь Министерство обороны Азербайджана сообщило, что сейчас бои с разной интенсивностью продолжаются на Агдеринском, Агдамском и Ходжавендском направлениях фронта.

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованисян сообщил об интенсивных боях в районе Шуши, втором по величине городе в Нагорном Карабахе. Он отмечает, что они там продолжаются уже несколько дней.

"Военная операция по уничтожению в окрестностях Шуши диверсионно-разведывательных, ротних тактических групп, наемников Азербайджана успешно продолжается", - сказал Ованнисян.

Напомним, ранее сообщалось, что армия Азербайджана взяла под свой контроль оккупированных Арменией семь населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условия прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.

Также обстрелы жилых районов в зоне Нагорного Карабаха и за его пределами могут приравнять к военным преступлениям.